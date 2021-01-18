Париж, , 13:26 — REGNUM Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая также является председателем Совета медицинских учреждений Парижа, сообщила о том, что стала инициатором инициативы по помощи детям и подросткам, заболевшим COVID-19.

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18 января Брижит Макрон в интервью телеканалу TF1 заявила, что хочет помочь детям, оказавшимся в изоляции из-за санитарного кризиса.

«В больницах существуют строгие правила, которые предполагают, что только один родитель имеет право находиться в палате. Различные ассоциации… не могут посещать больницы», — пояснила супруга президента, подчеркнув, что следует изменить такое положение дел.

Она также уточнила, что в рамках инициативы будет производиться «отслеживание любых видов насилия: физического, психологического и сексуального — по отношению к детям».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января представители Агентства по лекарственным средствам во Франции сообщили о шести случаях неудачного применения вакцины от COVID-19, когда пациент испытывал «нежелательные» побочные эффекты.

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