Бишкек, , 11:27 — REGNUM Депутат Дастан Бекешев пожаловался в своем телеграмм-канале на нежелание парламента Киргизии направить на общественное обсуждение законопроекта, предлагающего понизить зарплаты депутатов, президента и премьер-министра до прожиточного минимума.

По словам народного избранника, его возмущает методика, по которой рассчитывается прожиточный минимум, а также то, что чиновники считают, что этой суммы гражданам якобы хватает и на покупку продовольствия и одежды, и на оплату налогов, и на другие нужды.

«Я понимаю, что меня будут называть популистом. Но если правительство устанавливает для всех киргизстанцев такой прожиточный минимум, то руководящие страной чиновники, ответственное за формирование бюджета, должны сами жить на такую сумму», — подчеркнул он.

Подводя итог, Бекешев посетовал на то, что парламент Киргизии до сих пор не дает ход законопроекту о снижении зарплат высокопоставленным чиновникам, хотя он был направлен в парламент еще в начале декабря 2020 года.