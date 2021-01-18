Москва, , 11:09 — REGNUM Правительство России проработает вопрос упрощённого порядка привлечения мигрантов к строительным работам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передаёт 18 января сайт Кремля.

«Рассмотреть вопрос установления упрощённого порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — поручил Путин.

Вопрос будет рассмотрен правительством до 1 марта 2021 года.

Кроме того, президент поручил обеспечить на законодательном уровне синхронизацию проектирования и строительства объектов капитального строительства с мероприятиями по их подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.