Москва, , 11:04 — REGNUM До 1 апреля 2021 года правительство России должно скорректировать национальные проекты в соответствии с единым планом достижения национальных целей развития. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передаёт 18 января сайт Кремля.

«Скорректировать при необходимости национальные проекты (программы) и государственные программы, приведя их в соответствие с единым планом», — поручил Путин.

«Срок — 1 апреля 2021 года», — указано в документе.