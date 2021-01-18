Москва, , 11:01 — REGNUM Программа льготных авиаперевозок на Дальний Восток и обратно должна быть расширена, в том числе за счёт исключения ряда ограничений по возрасту. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передаёт 18 января сайт Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представить предложения по расширению программ (для) обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, обратив особое внимание на исключение действующих возрастных ограничений», — указал Путин.