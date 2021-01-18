Москва, , 11:05 — REGNUM В настоящее время атомный крейсер «Адмирал Нахимов», который после его обновления будет наиболее мощным надводным кораблем ВМФ России, подготавливают к испытаниям. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе судостроительного комплекса «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

«На объект будет подано штатное электропитание, рабочим и специалистам Севмаша предстоит закрыть все построечные документы. Затем по разработанным проектантом методикам корабль пройдет швартовные испытания у причала», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этих испытаний, будут проведены ходовые испытания корабля в открытом море.

«В них будут задействованы военный экипаж и сдаточные команды предприятия. Сейчас специалисты проходят обучение и аттестацию», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, уточняется, что в данный момент на «Адмирале Нахимове» идет монтаж корабельного оборудования и подготовка к подаче штатного электропитания.

«К монтажу оборудования и механизмов специалисты Севмаша приступили в прошлом году. Сейчас на корабле ведется затяжка кабеля», — добавляется в сообщении.

«Сейчас абсолютно ясно, что и как делать. Конечно, при ремонте и испытаниях такого объекта немало сложностей, но они преодолимы. Главное, у всех ‑ и у военных, и у строителей — есть понимание, что этот обладающий огромной ударной силой крейсер очень нужен нашей стране», — приводятся в сообщении пресс-службы слова ответственного сдатчика корабля проекта 1144М Владимира Павлова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что в России создается третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка спецназначения «Ульяновск».