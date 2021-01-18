Москва, , 11:00 — REGNUM С призывом к немецким властям предоставить индивидуальные компенсации всем ныне здравствующим из числа переживших блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны обратился МИД России. Об этом 18 января говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

«В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности», — говорится в сообщении.

Также в российском МИДе выразили уверенность в том, что такое решение получит большое символическое значение в вопросе послевоенного примирения народов двух стран и будет по достоинству оценен всеми блокадниками Ленинграда.

При этом во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что немецкое правительство много лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности и выплачивает таковые людям других национальностей.

«Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, напоминается, что российские власти многократно предлагали Берлину провести специальные консультации для того, чтобы найти решение на основе принципов справедливости, морали и нравственности, без легалистских отговорок, которые, «по сути, оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности», но всегда получали на это отказ.

Напомним, 27 января в России каждый год отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.