18 января 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 11:42 — REGNUM Правительство Японии вновь говорит о необходимости решать вопрос государственной принадлежности южной части Курильских островов. Премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил: «Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. В нем необходимо поставить окончательную точку». При этом он пояснил, что намерен придерживаться курса, который проводил его предшественник Синдзо Абэ. «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора».

Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

Непонятно, о каких договоренностях по так называемому «вопросу о северных территориях» говорит Суга-сан. Ведь, придя к власти, он заявил о желании получить все южнокурильские острова. Тем самым экивоки вокруг «хрущевского компромисса» по поводу Малой Курильской гряды (острова Шикотан и островной группы Плоские-Хабомаи) можно считать отмененными. Кроме того, заявлением о сохранении претензий на все южные Курилы официальный Токио расписался в отказе признавать итоги Второй мировой войны, на чем справедливо настаивает российское правительство.

Хотя в телефонном разговоре, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина о сохранении его договоренности с Синдзо Абэ при обсуждении вопроса о заключении мирного договора основываться на положениях Советско-японской совместной декларации 1956 года, в которой по волюнтаристскому настоянию тогдашнего советского руководителя Никиты Хрущева допускалась передача Японии Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора, Суга, по имеющейся информации, ответил положительно, в действительности его кабинет своими заявлениями эту договоренность отвергает.

Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Японии. Осака. 2019

Ибо, как совместить указанную договоренность Путина с Абэ, если нынешнее правительство заявляет, что будет требовать «возвращения» всех южных Курил? Напомним, что новый генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като огласил позицию правительства, а значит, и самого Суга, заявив: «Мы не хотим перекладывать проблемы в японско-российских отношениях на плечи последующих поколений. В курсе Японии на решение с Россией территориальной проблемы и подписание мирного договора изменений нет. Наша страна обладает полным суверенитетом над северными территориями. В этой незыблемой позиции Японии, а также в том, что предметом мирных переговоров с Россией является возврат Японии всех четырех островов, никаких изменений также нет».

К тому же, делая сегодняшнее заявление, Суга игнорирует внесенную в прошлом году в Конституцию Российской Федерации поправку, которая гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Если следовать букве Основного закона РФ, отныне вопрос об отчуждении каких-либо островов Курильской гряды, включая Малую Курильскую гряду, не может выноситься на межгосударственные российско-японские переговоры. Что же касается слухов и спекуляций о том, что это якобы позволяют исключения о демаркации и делимитации, то, по разъяснению МИД РФ, эти исключения не имеют отношения к российско-японским переговорам о подписании мирного договора.

Поправки к Конституции РФ Duma.gov.ru

Очередная прокламация японским премьером «необходимости поставить окончательную точку» в якобы существующем в японо-российских отношениях «территориальном вопросе» не соотносится с российским законодательством и позицией правительства РФ и в очередной раз вводит в заблуждение японскую общественность о перспективах переговоров Токио и Москвы по мирному договору. Ибо «окончательную точку» официальный Токио видит в отторжении от нашей страны ее суверенных земель, покушаться на которые не дозволено никому.