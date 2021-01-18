Москва, , 10:19 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский высмеял предложение Следственного комитета России увеличить срок давности по налоговым преступлениям для физлиц. Он полагает, что из интервью зампредседателя СК России Елены Леоненко следует, что «каждый ИП — потенциальный преступник, который открылся лишь для того, чтоб спереть налоги, уничтожить документы (сразу статья) и особенно вывести активы (за два-то месяца)».

Кричевский напомнил также, что по закону о банкротстве такие сделки будут признаны ничтожными за предшествующие три года.

«Не проще ли ИП отправлять на зону сразу после регистрации? Чтоб они там были под колпаком превентивно, на всякий случай?», — иронизирует эксперт.

Также Никита Кричевский выразил удивление тем обстоятельством, что в СК только сейчас обратили внимание на такую большую разницу в сроках давности по налоговым преступлениям: ИП (два года): юрлица (10 лет).

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов в интервью «Известиям» обнародовала зампредседателя Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.

По её словам, выставление требований должнику спустя два месяца после того, как он не возвращает долг — это слишком долгий срок, позволяющий неплательщикам уничтожить документы и вывести активы. Поэтому СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

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