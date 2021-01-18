Токио, , 10:06 — REGNUM Японское правительство будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая заключение с Москвой мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента.

«В проблеме «северных территорий» (так в Японии именуют южную часть Курил) необходимо поставить окончательную точку, не оставляя её для будущих поколений», — сказал он на сессии парламента, которую транслировало национальное общественное телевидение страны.

Он добавил, что Япония «будет добиваться всецелого развития японо-российских отношений, включая заключение мирного договора».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте заявил, что намерен вести переговоры по Курильским островам на высшем уровне. Суга заявил, что необходимо «поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений».

Власти Японии пытаются отторгнуть от России четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов). Однако Москва указывает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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