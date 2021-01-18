Вашингтон, , 10:01 — REGNUM О помиловании около 100 человек намерен объявить 19 января действующий президент США Дональд Трамп. Об этом 18 января сообщает телекомпания CNN.

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При этом отмечается, что действующий американский лидер не собирается помиловать самого себя, о чём ранее сообщали американские СМИ.

Также указывается, что вначале Трамп планировал поочередно объявить о помиловании президентом США двух групп людей в конце минувшей недели и 19 января, однако из-за произошедших ранее беспорядков в Вашингтоне он вынужден был пересмотреть свои планы.

Теперь, как ожидается, действующий американский президент перед инаугурацией Джозефа Байдена, которая должна состояться 20 января, объявит о помиловании сразу около 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, гитарист и лидер американской хэви-метал группы Iced Earth Джон Шаффер арестован сотрудниками ФБР по подозрению в участии в беспорядках на территории Капитолия, которые произошли 6 января.