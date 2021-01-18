Токио, , 09:53 — REGNUM Японское правительство намерено развивать отношения с Россией. Об этом 18 января заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время выступления с программной речью на открытии сессии парламента страны.

«В проблеме северных территорий (так в Японии называют российские Курильские острова, на которые претендует Токио — ред.) необходимо поставить точку, не оставляя ее для будущих поколений», — заявил Суга, выступление которого транслировала телекомпания NHK.

Также, по словам японского премьер-министра, Токио «будет добиваться всецелого развития японо-российских отношений», куда также, как указал он, входит заключение мирного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря минувшего года правительство Японии выразило обеспокоенность по поводу состоявшегося совместного воздушного патрулирования России и Китая.