Красноярск, , 09:36 — REGNUM Главой города Ачинска (Красноярский край) избран Александр Токарев. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Ачинска.

Внеочередная сессия Ачинского горсовета состоялась 18 января. На повестке значился лишь один вопрос — об избрании главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

За пост градоначальника боролись Наталия Григорьева и Александр Токарев. Голосование было открытым.

«Избранным на должность главы города Ачинска стал кандидат, набравший 25 голосов «за». По решению депутатов — это Александр Токарев», — говорится в сообщении мэрии.

Справка: Александр Токарев родился 7 апреля 1973 года в Ачинске. Окончил Сибирский федеральный университет по специальности «Металлургические машины и оборудование». Начинал свой трудовой путь с должности слесаря-ремонтника, механика Ачинского глиноземного комбината. В 2006—2007 годах был менеджером, начальником отдела ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат». 2007−2008 годы — начальник отдела филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.». С 2016 по 2021 год являлся главным инженером, гендиректором ООО «Теплосеть». Токарев был избран депутатом Ачинского горсовета в сентябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года Илай Ахметов досрочно по собственному желанию ушёл в отставку с поста мэра Ачинска. Исполняющим полномочия главы Ачинска стал Пётр Хохлов. В декабре 2020 года Хохлова избрали главой Ачинского района.

Читайте также: В Красноярском крае избран глава Ачинского района