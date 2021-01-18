Киселёвск, Кемеровская область, , 09:36 — REGNUM Глава Киселёвского городского округа Кемеровской области Максим Шкарабейников призвалсделать прививку от коронавируса, но сам вакцинироваться не планирует. Об этом он сообщил в своём Instagram.

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«Перед тем как сделать прививку против коронавируса каждый проходит медицинское обследование на наличие антител. У меня они выявились. Врачи говорят, что при наличии антител к новой коронавирусной инфекции делать прививку нет необходимости», — написал он в ответ на вопрос в комментариях, привился ли он сам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэры Кемерова Илья Середюк и Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщили о том, что привились от коронавируса.

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