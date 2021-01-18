Сеул, , 16:13 — REGNUM Правительство Южной Кореи вывело подразделение по борьбе с пиратством «Чхонхэ» из Ормузского пролива года с целью создания позитивного настроя перед переговорами с Ираном об освобождении южнокорейского танкера. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, вывод подразделения Чхонхэ был произведен до прибытия южнокорейской делегации во главе с первым заместителем главы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гоном в Иран.

Напомним, что танкер под южнокорейским флагом и его экипаж были задержаны 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей Исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды.