Ташкент, , 09:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил председателей судов во всех регионах республики. Об этом сообщает агентство «УзА» со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Назначения состоялись в связи с изменением организационной структуры судебной системы. Джизакский областной суд возглавил Уткиржон Жумаев, Бухарский областной суд — Лукмон Кадыров, Ферганский — Шурхат Камолов, Навоийский — Хамидулла Кудратов.

Председателем Кашкадарьинского областного суда назначен Абдукаюм Махкамов, Андижанского суда — Талатжон Мелибоев, Хорезмского — Баходир Полванов, Сурхандарьинского — Абдулкасим Рузикулов, Ташкентского областного суда — Дилшод Тожибоев, Самаркандского — Олим Хайитов, Сырдарьинского — Азамжон Худойбердиев, Наманганского — Абдурасул Еранов.

Ранее большинство судей работали в Верховном суде Узбекистана или возглавляли областные суды по уголовным делам.