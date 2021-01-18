Кампала, , 09:34 — REGNUM В правительстве Великобритании призвали провести расследование в связи с выборами в Уганде, на которых находящийся на посту президента в течение 35 лет Йовери Мусевени был снова объявлен победителем. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра Великобритании по делам Африки Джеймса Дадриджа.

«Многие в Уганде и за ее пределами выразили обеспокоенность по поводу общего политического климата в стране в преддверии выборов, а также хода избирательного процесса. Важно, чтобы эти проблемы были подняты, исследованы и решены мирным, законным и конституционным образом», — заявил Дадридж.

«Мы просим все стороны, включая службы безопасности, а также все политические движения Уганды, действовать сдержанно, чтобы обеспечить мирное разрешение разногласий», — добавил он.

Напомним, что Йовери Мусевени был переизбран на шестой президентский срок. Он набрал 58,6% голосов избирателей.

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