Москва, , 08:40 — REGNUM Российский президент Владимир Путин раскрыл некоторые подробности принятия трёхстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. О них он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» ведущего Павла Зарубина на телеканале «Россия 1».

Текст соглашения, отметил российский президент, не был подготовлен заранее. Все решения лидеры Армении, Азербайджана и России принимали непосредственно на трёхсторонней встрече.

«Просто сложилась такая ситуация в зоне боевых действий, прямо скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение», — пояснил Путин.

Нужно отдать должное, добавил он, в таких условиях обе стороны регионального конфликта боролись «за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе подписали в ночь на 10 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В январе 2021 года в ходе переговоров с армянским и азербайджанским лидерами в Москве Путин заявил, что эти договорённости последовательно реализуются.

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