Москва, , 08:06 — REGNUM Индонезия и Россия укрепляют партнерство, чтобы противостоять вызовам глобальной неопределенности, сообщает посольство Индонезии в Российской Федерации.

Сегодняшний мир сталкивается с неопределенностью и переживает изменение стратегической среды. Индонезия и Россия, отношения между которыми пережили взлеты и падения, должны ответить на этот вызов путем расширения двустороннего партнерства. Об этом заявил посол Индонезии в Российской Федерации Хосе Таварес.

Посол выступил с речью на вебинаре под названием «Взгляд посла: индонезийско-российские отношения в ответ на меняющуюся стратегическую среду», в котором приняли участие студенты и преподаватели.

«У Индонезии и России общие взгляды на глобальные вопросы, такие как поддержка укрепления системы Организации Объединенных Наций, а также многосторонние соглашения о свободной торговле, которые опираются на ВТО. В рамках двусторонних отношений потенциал для расширения сотрудничества огромен, особенно в сферах торговли, инвестиций, туризма», — заявил Хосе Таварес.

Участники встречи подняли вопросы, касающиеся сотрудничества в борьбе с COVID-19, а также другие вопросы, касающиеся расширения сотрудничества между Индонезией и Россией. Были также студенты, которые выразили желание продолжить обучение в России, на что посол ответил, что пока это невозможно.

Ежегодно правительство Российской Федерации выделяет 160 стипендий индонезийской молодежи для обучения в России. Точно так же правительство Индонезии предоставляет стипендии российской молодежи для обучения в Индонезии.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Джакарты Райнер Тобинг, выступавший на вебинаре, рассказал о своем опыте сотрудничества с деловыми партнерами в России. Райнеру Тобингу удалось наладить различные деловые партнерские отношения с предпринимателями в России, включая поставку пива марки Bali Hai, производимого в Индонезии, на российский рынок. Он добавил, что развитие дружеских отношений является очень важным активом в деловом сотрудничестве с российскими предпринимателями. Райнер Тобинг выразил признательность посольству Индонезии в Москве за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия стала потенциальным экспортным рынком для поставок кокосовой муки из индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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