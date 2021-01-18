Кампала, , 08:07 — REGNUM Глава делегации Европейского союза (ЕС) в Уганде посол Атилио Пасифики выразил восхищение уровнем организации президентских и парламентских выборов в стране, особенно отметив мирный ход голосования. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление Пасифики, которое он сделал перед журналистами в Кололо, где был создан Центр подсчета итогов парламентских выборов в пяти округах Кампалы.

«Мы стали свидетелями очень хорошо организованных выборов, люди проявили организованность и терпение в очередях, чтобы отдать свои голоса, и все прошло очень мирно. Мы очень впечатлены… председатели (избирательной комиссии) были очень профессиональны», — заявил Пасифики.

«Очень впечатляет, что есть так много молодых, хорошо образованных угандийцев [вовлеченных в избирательный процесс]», — добавил он во время визита в центр подсчета голосов.

Однако в субботу, 16 января, на странице представительства ЕС в Уганде в соцсети Twitter отмечалось, что высказывания посланника были «вырваны из контекста» и в результате «дают ложное представление».

В представительстве отметили, что «ЕС не развернул миссию по наблюдению за выборами в Уганде и не дал оценки тому, как прошел день голосования».

Вместо этого ЕС направил в Кампалу «дипломатическое наблюдение» — группа дипломатических сотрудников из различных посольств стран-членов блока. Эта группа не уполномочена давать отчет о ходе голосования.

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