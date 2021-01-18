Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Семерых участников беспорядков, напавших на сотрудника полиции, разыскивает федеральное бюро расследований (ФБР) США в Вашингтоне. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что на настоящее время удалось получить фотографии подозреваемых. Все предполагаемые правонарушители — белые мужчины. Кроме нападения на сотрудника полиции они обвиняются в незаконном проникновении в здание Конгресса США.

Напомним, беспорядки возле здания Капитолия в Вашингтоне произошли 6 января. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа предприняли попытку захватить здание во время заседания там Конгресса. Работа законодателей была прервана на несколько часов, в результате беспорядков погибли как минимум пять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ФБР начало проверку версии об иностранном финансировании штурма Капитолия.

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