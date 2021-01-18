Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Немедленно освободить задержанного в московском аэропорту «Шереметьево» дважды судимого блогера Алексея Навального призвал госсекретарь США Майк Помпео. Соответствующее заявление руководителя Госдепартамента США опубликовала 18 января пресс-служба ведомства.

В документе сказано, что Соединённые Штаты решительно осуждают решение России задержать Навального и требуют его немедленного освобождения без каких-либо условий.

Задержание Навального Госдеп США расценил как последнее событие в серии «попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также и независимые голоса», которое было предпринято российскими властями. Помпео призвал власти РФ обеспечить «равные условия для всех политических партий и кандидатов, которые стремятся участвовать в избирательном процессе».

Напомним, что блогер Навальный был признан виновным в совершении уголовного преступления. В связи с этим ему был назначен испытательный срок длительностью шесть лет, во время которого блогер был обязан регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН. Осуждённый нарушил это условие и был задержан. Дальнейшую судьбу блогера решит суд, до решения суда Навальный будет находиться под стражей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали вернувшегося из Германии блогера с двумя судимостями