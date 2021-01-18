Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа состоялись в столицах ряда американских штатов. Об этом 18 января сообщает агентство Associated Press (AP).

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Все акции немногочисленны, количество участников составляет максимум несколько десятков человек. В городе Колумбус в штате Огайо демонстранты в одежде с символикой Трампа пришли с огнестрельным оружием, ношение которого разрешено на территории штата. В столице штата Мичиган городе Лессинг возле здания Капитолия собрались около двадцати человек, при этом число сотрудников полиции превышало число демонстрантов. Такая же ситуация сложилась и в штате Орегон, где на акцию протеста вышли около десяти человек.

Противники Трампа также вышли на акции в ряде штатов. В штатах Пенсильвания и Невада состоялись одиночные акции противников действующего президента, а в городе Остин в штате Техас состоялась акция протеста против беспорядков, произошедших 6 января у здания Капитолия в Вашингтоне. В ней приняли участие около десяти человек.

Все акции носили исключительно мирный характер, беспорядков и нападений на сотрудников полиции не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила опасение в связи с возможными атаками и беспорядками в день инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Вашингтона заявила о возможных атаках в день инаугурации