Амстердам, , 00:52 — REGNUM Более ста участников несанкционированной акции протеста против ограничений, введённых в стране в связи с пандемией коронавируса, задержано полицией в Амстердаме. Об этом 17 января сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Около двух тысяч человек собрались на Музейной площади в Амстердаме, чтобы выразить протест правительству в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19. Акция была запрещена муниципалитетом, кроме того, властями города был издан экстренный указ, предписывающий гражданам немедленно покинуть площадь. Среди демонстрантов оказалась группа, настроенная на конфликт. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями и мусором, у нескольких человек оказалось при себе холодное оружие.

По данным полиции, семь человек были задержаны за насилие в отношении стражей порядка, остальные за отказ подчиниться законным требованиям представителей закона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для разгона протестующих в Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты.

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