Амстердам, 18 января 2021, 00:52 — REGNUM Более ста участников несанкционированной акции протеста против ограничений, введённых в стране в связи с пандемией коронавируса, задержано полицией в Амстердаме. Об этом 17 января сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
Около двух тысяч человек собрались на Музейной площади в Амстердаме, чтобы выразить протест правительству в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19. Акция была запрещена муниципалитетом, кроме того, властями города был издан экстренный указ, предписывающий гражданам немедленно покинуть площадь. Среди демонстрантов оказалась группа, настроенная на конфликт. Протестующие стали забрасывать полицейских камнями и мусором, у нескольких человек оказалось при себе холодное оружие.
По данным полиции, семь человек были задержаны за насилие в отношении стражей порядка, остальные за отказ подчиниться законным требованиям представителей закона.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что для разгона протестующих в Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты.
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