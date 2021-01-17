Кишинёв, , 23:47 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду во время встречи с главой прокуратуры ЕС Лаурой Кевеши в Брюсселе обсудила реформу системы юстиции и сотрудничество в борьбе с коррупцией в республике. Об этом Санду написала на своей странице в Facebook.

«Мы выразили взаимный интерес к сотрудничеству между Европейской прокуратурой и молдавскими структурами, борющимися с коррупцией», — написала она.

Санду добавила, что они обсудили также возможность придать импульс реформе системы юстиции в Молдавии со стороны европейских структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Санду в ходе встречи с главой делегации Европейского Союза в Молдавии Петером Михалко обсудила с ним перспективы внешнеполитического сотрудничества, а также — вопросы внутренней политики.

По её словам, Молдавия и Европейский Союз намерены активизировать отношения для решительного ответа в среднесрочной и долгосрочной перспективе последствиям кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

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