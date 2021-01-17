Вашингтон, , 22:06 — REGNUM В США попытки Cената вынести импичмент президенту Дональду Трампу являются неконституционным актом политической мести. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия», — говорится в письме лидеру демократов в Cенате Чаку Шумеру, опубликованном в Twitter Грэма.

Он уточнил, что импичмент существует для того, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий глава государства может нанести, а не чтобы «оправдывать политическое недовольство» после ухода президента со своего поста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер республиканцев в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что возможный импичмент Дональда Трампа станет ошибкой без проведения расследования и слушаний по этому вопросу. Главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за захвата его сторонниками Капитолия 6 января.

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