Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер выразила опасение в связи с возможными потенциальными атаками и беспорядками во время инаугурации демократа Джо Байдена. Об этом она сообщила в эфире телеканала NBC.

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По её словам, усиленные меры безопасности были введены там, где расположены Конгресс, Белый дом и другие правительственные учреждения.

«Я обеспокоена по поводу других частей Вашингтона, округа Колумбия», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена должна пройти в Вашингтоне 20 января. Из-за пандемии и протестов правительство призывает граждан остаться дома и принять виртуальное участие в столь важном событии для страны.

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