Амстердам, , 21:18 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель допустил введение в ЕС паспортов о прививке против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Евросовета.

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Так, рассуждая в интервью нидерландскому общественному телевидению над вопросами, касающимися введения таких паспортов и возможности путешествовать в будущем лишь при наличии прививки, Мишель заявил, что «не исключает этого».

Вместе с тем он добавил, что это деликатный вопрос для многих европейских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш заявил, что чрезвычайный комитет международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу рассмотрит вопрос о паспортах вакцинации для путешественников.

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