Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Кандидат в вице-президенты Соединённых Штатов Камала Харрис заявила, что предстоящая 20 января в Вашингтоне церемония инаугурации главы государства будет ни на что не похожей.

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«Это будет ни на что не похожая инаугурация. Во многом из-за коронавируса. Но мы будем приведены к присяге. И мы будем выполнять работу, ради которой нас выбрали», — сказала она в эфире телеканала CBS.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена должна пройти в Вашингтоне 20 января. Из-за пандемии и протестов правительство призывает граждан остаться дома и принять виртуальное участие в столь важном событии для страны.

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