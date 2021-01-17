Вашингтон, , 20:35 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден планирует 20 января — в день инаугурации — подписать указ о возвращении Вашингтона к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает телеканал CNN.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Отмечается, что Байден также планирует отменить введенный действующим президентов США Дональдом Трампом в 2017 году запрет на въезд в страну граждан мусульманских стран — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Байден намерен расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов вузов за обучение и ввести обязательное ношение защитных масок на территории госучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дж Байдена американским силам безопасности необходимо учитывать возможность опасности со стороны вооруженных противников последнего.

Читайте также: Бывший глава ФБР заявил об угрозе от «вооруженных людей» в день инаугурации