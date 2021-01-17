Москва, , 20:28 — REGNUM Материал издания «Едиот Ахронот», согласно которому в Израиле зафиксировано 13 случаев лицевого паралича у пациентов после прививки вакциной от COVID-19 Pfizer, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 января в социальной сети Facebook.

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«Не так страшен коронавирус, как вакцина от него», — пишет Георгий М.

Многие пользователи не оказались напуганы данной новостью. По их мнению, 13 случаев на миллионы людей являются каплей в море. Они считают, что такой редкий побочный эффект не должен вызывать опаски у желающих обезопасить себя от коронавируса.

«У 13-ти? После того как привиты около 2 млн человек? Я так думаю, что наверняка человек 20−30 после прививки поломали руки-ноги, а у 300 разболелись зубы», — написал Михаил М.

Некоторые комментаторы уверены, что при вакцинации такие последствия являются обыденным делом. Они считают, что и от других вакцин бывают побочные эффекты, но столь пристальное внимание уделяется только препарату против COVID-19.

«Обычная история, за уже более чем двести лет вакцинации, эти случаи следует рассматривать как тривиальную обыденность», — поделился мнением Анатолий М.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что перед прививкой вакциной от COVID-19 необходимо проводить исследования граждан на наличие противопоказаний.

«У меня такое чувство, что паралич это ещё не финиш. Ясно одно, что вакцину ставить можно не всем, а уж онкобольным она однозначно противопоказана», — считает Svetlana P.

Напомним, 17 января издание «Едиот Ахронот» опубликовало материал, согласно которому в Израиле зафиксировано 13 случаев лицевого паралича у пациентов после прививки вакциной от коронавируса Pfizer.