Москва, , 21:00 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, вернувшийся в Россию из Германии рейсом авиакомпании «Победа», задержан в столичном аэропорту «Шереметьево».

"Задержание проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», — сообщили в пресс-службе ФСИН

В ведомстве добавили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей.

Ранее суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, назначив испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был являться на регистрацию в органы ФСИН.

Однако он нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Навального объявили в розыск «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

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Учитывая указанные факты злостных нарушений, подчеркнули в УФСИН РФ по Москве, ведомство «обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный». Последние месяцы блогер находился в Германии.

Напомним, в 2013 году Навальный и бизнесмен Пётр Офицеров были признаны виновными в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес» более чем на 16 млн рублей и получили соответственно пять и четыре года лишения свободы условно.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навальногок 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 годам условно.

Также добавим, что в начале декабря 2020 года Следственный комитет России предъявил Навальному обвинения в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Блогер комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

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