Москва, , 20:13 — REGNUM Самолёт авиакомпании «Победа» рейса Берлин — Москва, на борту которого находится нарушитель законов России с двумя условными сроками блогер Навальный, приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

На борту воздушного судна Навального сопровождал целый десант из журналистов, среди которых корреспонденты The New York Times, BBC, «Дождя» и других.

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Отметим, что у здания аэропорта «Внуково», куда изначально должен был сесть самолёт, находятся сторонники блогера, они устраивают провокации, беспорядки и оскорбляют сотрудников правоохранительных органов. Ранее они ворвались в здание аэропорта, однако сотрудники полиции и ОМОНа вытеснили их оттуда.

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, назначив испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был являться на регистрацию в органы ФСИН.

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Однако он нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Навального объявили в розыск «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Последние месяцы блогер находился в Германии.

Напомним, в 2013 году Навальный и бизнесмен Пётр Офицеров были признаны виновными в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес» более чем на 16 млн рублей и получили соответственно пять и четыре года лишения свободы условно.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, братья мошенническим путем похитили деньги ООО «Ив Роше Восток», а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК). Сумма похищенных средств составила около 31,2 млн руб. Суд приговорил Олега Навального к 3,5 года колонии, а Алексея Навального — к 3,5 годам условно.

Также добавим, что в начале декабря 2020 года Следственный комитет России предъявил Навальному обвинения в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Блогер комментировал видеозапись телеканала Russia Today, на которой ветеран Игнат Артеменко высказал свою позицию относительно поправок к Конституции РФ.

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