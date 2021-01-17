Киев, , 19:09 — REGNUM Пять граждан Украины и один иностранец, которые находились на борту затонувшего в Чёрном море у берегов Турции сухогруза, спасены сотрудниками специальных служб. Об этом сообщил 17 января представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в соцсети Twitter.

«С судна «Арвин»… спасены пять украинцев и один иностранец, — написал он. — Они госпитализированы».

По его словам, состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. В настоящее время у берегов Турции продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января у берегов Турции затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились также двое граждан России. ЧП произошло в Чёрном море недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

Читайте также: МИД Украины отреагировал на крушение сухогруза у берегов Турции