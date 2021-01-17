Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС Соединённых Штатов провели патрулирование на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ).

По словам глава СЕНТКОМ генерала Фрэнка Маккензи, проведение патрулирования является «четким и внятным сигналом… как друзьям, так и потенциальным противникам» в регионе.

«Краткосрочное развертывание стратегических вооружений является важной частью наших оборонительных возможностей в регионе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США выполнили беспосадочный полёт к границам Ирана и обратно.

Самолёты побывали над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом.

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