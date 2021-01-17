Амстердам, , 18:26 — REGNUM В Нидерландах сотрудники полиции применили водомёты для разгона несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом 17 января сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Отмечается, что водомёты были пущены в ход после того, как протестующие отказались выполнять требования полицейских покинуть площадь.

Напомним, демонстрация была запрещена городскими властями, однако, несмотря на это, несколько сотен человек собрались на Музейной площади, чтобы выразить протест в связи с действиями властей по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте уходит в отставку. Такое решение принято на фоне скандала с обвинением тысяч родителей в мошенничестве с детскими пособиями.

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