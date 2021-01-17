Москва, , 18:08 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова получает в соцсетях сообщения от сторонников президента США Дональда Трампа с просьбой описать алгоритм получения гражданства РФ. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из США, — это как можно российское гражданство получить», — сказала она, уточнив, что авторы сообщений выступали в поддержку Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что Россия в ближайшее время даст ответ на нарушения свободы слова в Соединённых Штатах.

Отвечая на вопрос о том, не пора ли в связи с нарушениями свободы слова в США Москве выразить протест, представитель внешнеполитического ведомства сказала: «Будет все, готовимся».

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