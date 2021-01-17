Москва, , 16:28 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы Берлина на запросы Москвы по ситуации вокруг блогера Алексея Навального были получены, однако они не содержали информации по сути вопроса.

Так, в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД РФ сообщила, что она увидела заголовки, что «Германия ответила на все вопросы Российской Федерации».

«Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специализированные лаборатории ФРГ заявили о подтверждении «отравления» Навального боевым ядом группы «Новичок», формула которого отсутствует в списках веществ, запрещенных Организацией по запрету химоружия (ОЗХО). При этом не было приведено никаких обоснований такого вывода, а на официальный запрос России ни ОЗХО, ни правительство Германии до сих пор не дали никакого вразумительного ответа.

Отметим, ранее блогера суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года. Однако он нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Блогера объявили в розыск 29 декабря 2020 года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

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