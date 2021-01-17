Париж, , 16:15 — REGNUM Власти Франции не намерены следовать логике блоковой политики в отношениях с Китаем, заявил 17 января глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

«В отношениях с Китаем мы не хотим следовать логике «блок против блока», — сказал он в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Он добавил, что европейские страны рассматривает Китай одновременно как «партнёра, конкурента и системного соперника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНР во Франции Лу Шае назвал 2020 год «неординарным периодом» для китайско-французских отношений в условиях, когда весь мир «переживает небывалые за столетие перемены».

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