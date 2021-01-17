Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Решение избранного президента США Джо Байдена назначить Викторию Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США вполне может означать курс на ухудшение отношений с Российской Федерацией. Об этом пишет издание The National Interest.

Напомним, что 20 января Джо Байден должен вступить в должность президента США, состоится церемония инаугурация. Байден уже заявляет о готовящихся кадровых назначениях, в частности о том, что ветеран американской дипломатической службы Виктория Нуланд станет заместителем государственного секретаря США.

Издание отмечает, что Нуланд более 30 лет отработала в Государственном департаменте, была главным чиновником Госдепа по России и странам бывшего СССР, хорошо владеет русским языком.

В свое время Нуданд была активной сторонницей политики администрации Барака Обамы в отношении России и Украины. Трампу Нуланд рекомендовала ужесточать санкции и формировать единый фронт сдерживания «военной агрессии» со стороны России.

The National Interest пишет, что в Киеве назначение Нуланд вызвало ликование, ведь именно Нуланд в 2014 году лично явилась на Майдан и кормила находящихся там бандеровцев пирожками, она прямо заявила, что США поддерживают Майдан, а затем оказывала содействие установившему в Киеве режиму.

Авторы публикации считают, что назначение Нуланд в Госдеп — это четкий сигнал Байдена в Москву — шансы на значимое сближение США и России при его администрации сокращаются.