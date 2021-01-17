Киев, , 15:29 — REGNUM Жители Украины должны разговаривать на том языке, на котором с ними разговаривали отец и мать, они имеют на это право и должны уметь его отстаивать. Об этом заявил лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире украинского телеканала «НАШ», комментируя вступление на Украине в силу 30 статьи языкового закона.

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«Я буду всегда говорить на русском языке, потому, что отец и мать со мной говорили на русском языке. Поэтому я считаю, что это мое отстаивание моего права говорить на родном языке… Люди должны говорить на том языке, н а котором с ними говорили отец и мать. Они имеют на это право. Они должны научиться отстаивать свои права», — заявил он.

По словам Балашова национализм в целом, и украинский национализм в частности, а также связанный с ним языковой вопрос — «питаются страхом».

» Украина та же самая. Здесь… национализм питается страхом. Людей запугивают: «Путин придет, всех захватит, не говорите на русском языке» и так далее. Хотя к Путину наш украинский, русский язык никакого отношения не имеет. У нас вообще другой разговор», — подчеркнул политик.

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