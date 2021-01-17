Киев, 17 января 2021, 15:29 — REGNUM Жители Украины должны разговаривать на том языке, на котором с ними разговаривали отец и мать, они имеют на это право и должны уметь его отстаивать. Об этом заявил лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире украинского телеканала «НАШ», комментируя вступление на Украине в силу 30 статьи языкового закона.
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По словам Балашова национализм в целом, и украинский национализм в частности, а также связанный с ним языковой вопрос — «питаются страхом».
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