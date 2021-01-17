Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Пока ещё действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы проявлял крайнюю беспечность в отношении американского закона, требующего сохранения документации, что грозит оставить существенные пробелы в истории его президентства. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, которое вряд ли беспристрастно к Трампа, у президента есть «привычка разрывать документы», а затем просто выбрасывать их в мусорную корзину. Из-за этого работникам Белого дома, работающим с документами, приходилось часами их склеивать. Теперь якобы растет беспокойство, что из-за неполного сохранения записей Белого дома в истории президентства Дональда Трампа «останется дыра».

Бывший аналитик архивов Белого дома Соломон Ларти утверждает, что Трампа неоднократно просили не обращаться так с важными документами, но он и слушать не хотел.

Кроме того, утверждается, что Трамп конфисковал записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что такое отношение к документам ничем не грозит Трампу после того, как он перестанет быть президентом США и это при том, что американское законодательство гласит, что президент не может уничтожать документацию без каких-либо консультаций с архивистами, а также не может не уведомлять об этом Конгресс. Но тот же закон говорит, что глава США может не следовать рекомендациям архивистов из Национального архива.