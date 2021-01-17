Киев, , 14:28 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают решение руководства ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Рады Виктора Медведчука некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 января.

Напомним, что соответствующее заявление было сделано накануне, 16 января. Согласно источнику, в группу передаваемых вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях.

Политический эксперт Дмитрий Джангиров отмечает, что таким образом в ДНР и ЛНР показали, что больше не доверяют официальной украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь Медведчука. Джангиров обратил внимание, что передача пленных Медведчуку — это символический жест.

«С политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые офисом президента обычно выдаются за титанические усилия многих людей во главе с Зеленским и увязываются с выполнением «Минска-2», на самом деле вполне доступны одному человеку. И без привязки к Минскому процессу… Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных и удерживаемых лиц Медведчуку является символисческим жестом, как, впрочем, и любой «жест доброй воли»», — анализирует специалист.

Джангиров выразил мнение, что в настоящий момент Минский процесс превратился в «Минский тупик», поэтому ДНР и ЛНР больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.

«В «сухом остатке» мы получаем вместо вялотекущего Минского процесса безнадежный минский тупик: официальная позиция Киева на сегодня — «политические пункты Минска-2 выполнить невозможно». Такую позицию можно сколь угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно честно признать — «по ту сторону» она убивает на корню всякое желание вести переговоры», — отметил публицист.

При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители ДНР и ЛНР заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что передают удерживаемых украинцев именно Медведчуку — оппозиционному политику, последовательно выступающему за выполнение Минских соглашений — как по содержанию, так и порядку выполнения. Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта», — напомнил он.

Джангиров считает, что таким образом ДНР и ЛНР публично согласились выполнять мирный план Медведчука.

«А его мирный план-концепция — единственный мирный план, который основывается на Минских соглашениях; поддерживается ДНР и ЛНР, о чем их представители публично заявили еще два года назад… Кстати, в 2019—2020 гг. окружение Зеленского, прячась за освобождением людей, заявляло, что якобы «Украина выполнила» Парижские договоренности (т. е. обязательства, которые Киев взял на себя по итогам встречи в «нормандском формате» 09 — 10.12.2019). Очевидно, что такая спекуляция не будет принята в Донбассе», — акцентировал эксперт.

Резюмируя, эксперт заявил, что позиция республик Донбасса говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет никакого доверия к действующей украинской власти во главе с Зеленским. Если они заявляют о готовности передать удерживаемых лиц Медведчуку, значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют.

«Но, главное, — люди вернутся домой, и хочется надеяться, что анонсированные проверки со стороны украинских компетентных органов будут мягкими и непродолжительными», — заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.