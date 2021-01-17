Москва, , 14:13 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что акции протеста на территории республики «растянулись по времени» из-за закрытия границы с Россией, в связи с чем, несколько тысяч человек остались без работы, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 17 января в социальной сети Facebook.

«Вот ведь как получилось! Уехали люди в Россию на работу, а вернулись оппозиционерами!», — пишет Dzmitry K.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что Лукашенко вновь нашёл способ, как обвинить Россию в своих бедах. По их видению, протесты в Белоруссии никак не связаны с тем, что из-за пандемии коронавируса многие граждане республики были вынуждены вернуться в свою страну.

«Ну вот, теперь у Лукашенко и в этом вопросе Россия виновата», — написала Валентина Ц.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Лукашенко начал делить собственных граждан на сорта. По их видению, президент республики видит угрозу в тех людях, которые работают в Российской Федерации.

«Я так понял, что белорусы, работающие в России, для Лукашенко уже и не граждане Белоруссии, если он так сокрушается из-за того, что они живут в Белоруссии и не уезжают в Россию. Значит, он спит и видит как бы побыстрее да побольше белорусов сбагрить на заработки за границу? Лукашенко не может обеспечить людей работой? Получается, что чем меньше населения в Белоруссии, тем лучше и спокойнее для Лукашенко?», — задаётся вопросом Евгений С.

Нашлись и те, кто предложил Лукашенко создать в собственной стране привлекательные условия работы и не пенять на Россию, куда на заработки ездит большое количество граждан Белоруссии.

«А создать дома рабочие места с условиями лучше, чем в России, или ещё где-то, он не пробовал? Люди, лишившиеся возможности работать за рубежом, не хотят работать дома, только потому, что условия и оплата труда не соответствуют их запросам», — считает Boris S.

Напомним, 16 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что акции протеста на территории республики «растянулись по времени» из-за закрытия границы с Россией, в связи с чем, несколько тысяч человек остались без работы.