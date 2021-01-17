Симферополь, , 14:07 — REGNUM Заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 17 января в социальной сети Facebook.

«Вернее планами США и НАТО создать свои базы на территории Крыма. Донузлав, Севастополь, Керчь…», — считает Алексей Л.

Многие пользователи отметили, что согласны с мнением Шрёдера и подчеркнули, что руководство России просто стало отстаивать интересы страны, и поэтому Крым вернулся в состав Российской Федерации.

«Господин Шрёдер в очередной раз своим объяснением только подчеркнул, что у каждой стороны свои интересы. Наконец-то и Россия стала заявлять о своих. Долго тянула с этим», — пишет Svetlana R.

Некоторые комментаторы выразили мнение, согласно которому Шрёдер перестал быть для Европы авторитетным политиком. По их видению, он якобы является интересантом со стороны России и все об этом знают.

«Он — никто и ничто. В Германии его вспоминают как анекдот. Примерно так будут в США вспоминать Трампа: Ну, было такое недоразумение, с кем не бывает! Но все быстро опомнились и всё исправили», — поделилась своим мнением Larissa L.

Нашлись и те граждане, кому такое мнение оказалось не близко. Они указали на то, что Крым вернулся в Россию согласно волеизъявлению народа, населяющего полуостров.

«Крым вернулся домой, причём здесь НАТО? Плевать мы на него хотели. Каждый пытается умничать на ровном месте. Крым дома и точка», — написал Михаил С.

Напомним, 17 января бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.