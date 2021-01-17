Москва, , 13:55 — REGNUM Заявление лидера украинской Либертарианской партии Геннадия Балашова, в котором он раскритиковал закон, заставляющий обслуживающий персонал в стране общаться на украинском языке, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 17 января в социальной сети Facebook.

«Глупо запрещать языки, в принципе глупо. Это все равно, что отобрать у мастера один из инструментов и навязать ему другой, при том, что он нуждается в обоих, а то и в нескольких», — считает Juri N.

Многие пользователи выразили сомнение в том, что тот способ защиты языка, который избрало руководство Украины, приведёт страну к позитивным результатам. По их видению, своему языку нужна поддержка, а не запрет на использование других.

«Защитить язык можно другим способом, а не через колено. Одно другому не мешает. Два языка знать лучше, чем один. Узбекистан молча подчинился запрету русского языка, теперь волосы дерут», — пишет Флора Ч.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что на Украине развился комплекс малых народов, заключающийся в том, что правительство крайне агрессивно проводит языковую политику в надежде, что население, чудесным образом, забудет свои корни.

«Защита своего языка — вечный комплекс маленьких народов. Баски, каталонцы, все страны Балтии», — поделился мнением Na L.

Нашлись и те пользователи, которые указали на то, что в первую очередь от действия данного закона пострадают сами граждане, работающие в сфере обслуживания. По их видению, они и без того пострадали от карантинных мер, чтобы ещё сильнее усугублять их положение.

«О, теперь еще и патруль мовный сделали. Жаль тружеников, им и так сложно, а тут еще садисты и неудовлетворенные с удостоверениями придут», — пишет Наташа К.

Напомним, 17 января лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов сделал заявление, в котором раскритиковал закон, заставляющий обслуживающий персонал в стране общаться на украинском языке.