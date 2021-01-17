17 января 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:11 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

«Горячий привет» Европе

Как сообщает газета Cumhuriyet, президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с послами стран Евросоюза передал Брюсселю «горячий привет». «Мы готовы наладить наши отношения», — сказал президент, отметив, что Турция хочет, чтобы Европа проявила аналогичные усилия и волю. Он отметил, что находится на стадии подготовки новых реформ, которые будут обнародованы в ближайшее время. Также он призвал возобновить двусторонние встречи на уровне высокопоставленных уполномоченных лиц Турции и ЕС и добавил, что инициатива об организации встреч в ближайшее время в Анкаре была принята и европейской стороной.

Европарламент — Эрдогану: «Не надо отправлять нам любовные письма!»

Согласно сообщению информационного портала TR724, представитель Европарламента в Турции Начо Санчес Амор ответил на последнее обращение Эрдогана к ЕС. Амор прокомментировал его слова следующим образом: «Мы хотим не любовных писем, а конкретных фактов». Он призвал Анкару соблюдать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и добавил: «Решения о правах человека и верховенство закона — вот чего мы действительно хотим. Что можно ответить в связи с этим? Соблюдать решения ЕСПЧ. Освободить Демирташа и Кавалу. Обеспечить то, чтобы судьи и прокуроры принимали решения в соответствии с законом».

Представитель Европарламента в Турции Начо Санчес Амор OSCE Parliamentary Assembly

Курсы по совершению покушений от турецкой военной компании

Как следует из статьи газеты Sözcü, на официальном сайте базирующейся в Турции военной консалтинговой компании SADAT (спецпроекта турецких властей, которую возглавляет бывший военный советник президента Турции отставной генерал Аднан Танрыверди) выставлено объявление о предоставлении услуг «техники совершения покушения» и «нетрадиционных боевых действий». Как сообщает журналист газеты Cumhuriyet Ышык Карасу, в программе обучения наземным операциям преподаватели предоставляют специальное оборудование каждому курсанту, а также обучают подготовке засад, разведке, проведению рейдов и актов саботажа, изменению ориентации самолетов и вертолетов в наземной среде. По окончании курса можно получить такие навыки, как способность «гармонично нести службу в подразделениях, занимая от самого низшего до самого высокого звания, имеющихся в организационной схеме армии».

Резолюция ООН о нарушениях прав в Турции

Как передает Euronews, рабочая группа ООН по произвольным арестам обработала заявки из Турции, заявив, что Анкара нарушает Международную конвенцию о политических и гражданских правах. Группа, отправившая письмо турецкому правительству 10 ноября, попросила власти разъяснить этот вопрос в течение двух месяцев. По истечении срока доклад рабочей группы и ответ официальной Анкары был предоставлен общественности. Группа, изучив досье 43 человек, арестованных после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, обнаружила, что в рамках ранее принятых решений во время судебных разбирательств касательно этих лиц были нарушены положения, касающиеся запрета на пытки и жестокое обращение, права на свободу и безопасность человека, права на справедливое судебное разбирательство, свободу слова и права на создание ассоциаций.

Попытка военного переворота в Турции. 2016 (сс) enesnişancı

ОАЭ о том, кого не должна поддерживать Турция

Согласно информационному порталу TR724, министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Энвер Гаргаш в интервью для Sky News Arabia сделал ряд заявлений об отношениях своей страны с Турцией. «Мы хотим, чтобы Анкара не была главным сторонником «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Гаргаш, отметив, что они хотят иметь нормальные отношения с Турцией на основе взаимного уважения к суверенитету. «Мы просим Анкару пересмотреть отношения с арабскими странами. Нет причин для разногласий с Турцией, проблем с этим нет. То, что Турция сегодня демонстрирует намерение не закрывать двери в Европу, вселяет надежду», — отметил Гаргаш.

США не передумали по С-400

Журналист Мурат Йеткин в статье, опубликованной в издании Yetkin Report, рассказал о встрече между членами совета директоров Турецко-американского делового совета (TAИК) и послом США в Турции Дэвидом Саттерфилдом и его командой в Стамбуле. Она состоялась 8 января. На ней удивление вызвали категорические слова американского посла о том, что Конгресс США не обирается менять решение о санкциях против Турции в связи с покупкой С-400. «Цель встречи состояла в том, чтобы передать официальному Вашингтону по дипломатическому каналу запросы турецкого делового мира, который вел бизнес с США до того, как Джо Байден занял пост президента», — отметил Йеткин. Бизнес высказал намерение приложить усилия для того, чтобы санкции в связи с закупкой С-400 были отложены. Предприниматели заинтересованы продолжить развивать торговлю, которую Трамп пытался задушить, а Эрдоган усердно развивал; нарастить ее с 20 миллиардов долларов в год до 100 миллиардов; обеспечить рассмотрение этих вопросов «двусторонней комиссией», состоящей из министерств иностранных дел и обороны обеих стран.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Пути назад нет

Телеканал NTV цитирует министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, который заявил, что ситуация с закупкой С-400 у России «очень проблематична», но он надеется, что проблемы с Вашингтоном могут быть решены путем диалога. Хулуси Акар в интервью журналистам в Анкаре отметил: «Мы приглашаем США воздержаться от таких угроз, как введение санкций. Турция ведет переговоры с Россией о получении второй партии С-400. Отныне вернуться назад уже очень проблематично. Если США готовы к разрешению ситуации, решение можно найти, работая на уровне технических моментов».

«Потому что объявили террористом»

Как сообщает турецкая редакция BBC, продолжаются протесты по поводу назначения профессора Мелиха Булута ректором Босфорского университета. Выступления переросли в политические разногласия из-за того, что он был назначен Эрдоганом, не являясь при этом выпускником Босфорского университета и не будучи рекомендован академическим советом. Протесты студентов, которые продолжаются в течение последней недели, поддерживают преподаватели. «Мы не принимаем такие действия, которые явно нарушают академическую автономию, научную свободу и демократические ценности нашего университета», — заявили они. Студенты говорят, что хотят, чтобы ректор был избран путем голосования, а не назначен, чтобы 150-летняя культура Босфорского университета уважалась. Они подчеркнули, что предпочитают многогласие, а не монолог. Студенты выразили опасения в связи с тем, что их назвали «террористами», и добавили, что они использовали свое конституционное право выступать с протестами. Также они подчеркнули, что верят в свободу научной деятельности и хотят проявления уважения к воле университета.

Босфорский университет (сс) Turkmessage

Президентство рухнуло за два года

Как сообщает газета Cumhuriyet, оппозиционная Республиканская народная партия (РПН) подготовила пакет мер в качестве альтернативы президентской системе правления. РНП предложит новую парламентскую систему, которая будет усилена по сравнению со старой системой и полномочия которой будут расширены. Согласно модели партии, президент Турции будет политически нейтральным. При наличии партийных связей он не сможет вступить в должность, пока не выйдет из состава партии. Президентская власть станет символической. Большая часть полномочий президента будет передана парламенту. Альтернатива, подготовленная юридическим подразделением Республиканской народной партии, не предусматривает возвращения к прежней парламентской системе, если она будет реализована в случае прихода к власти Национального альянса.

«Турецкое правительство использует пандемию для усиления давления»

Как сообщает информационный портал Aktif Haber, пандемия коронавируса, в результате которой погибло более двух миллионов человек, а миллионы людей заразились, не сбавляет оборотов. Страны предпринимают ограничения в борьбе с пандемией. Некоторые меры вызывают критику. В докладе Human Rights Watch за 2021 год говорится, что турецкое правительство во главе с Эрдоганом «использовало пандемию коронавируса для дальнейшего укрепления авторитарного режима». В разделе доклада о Турции отмечается, что уполномоченные лица турецкого правительства использовали ограничения, введенные в процессе пандемии, против оппозиции, еще больше усилив давление на них через новые законы.

Реджеп Тайип Эрдоган получает вакцину от коронавируса Tccb.gov.tr

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В связи с «изменениями в политике конфиденциальности WhatsApp», что вызвало бурную реакцию среди пользователей, мессенджеры Telegram и Signal вошли в число наиболее часто загружаемых приложений в Турции. Согласно данным Google Play, Telegram стал самым популярным приложением, а Signal занял второе место. WhatsApp же продолжает терять позиции в рейтинге.

Кристоф де Фрис, представитель по внутренней политике партии Христианско-демократического союза, членом которого является канцлер Германии Ангела Меркель, заявил, что не хочет, чтобы люди, поддерживающие турецкое движение «Улькюджю», были вовлечены в партию.

Глава администрации провинции Стамбул Джанан Кафтанджиоглу предъявил обвинения Эрдогану и министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу. Иск о возмещении морального ущерба выдвинут в связи с тем, что Эрдоган назвал Кафтанджиоглу «боевиком», тем самым оскорбив его.

Австрийские власти депортировали Фейяза Озтюрка, который признался в совершении покушения на депутата курдской Партии зеленых Беривана Аслана, обвиняемого в шпионаже в пользу Турции.

Депутат от округа Стамбула от Республиканской народной партии Мехмет Бекароглу заявил, что министр финансов Берат Албайрак, подавший в отставку вместе с бывшим главой Центрального банка Муратом Уйсалом, должен предстать перед судом из-за того, что валютный резерв Центрального банка Турции впервые в истории страны ушел в минус.

Бывший министр финансов Турции Берат Албайрак (сс) Press EUROCHAMBRES

В то время как Турция и Греция готовятся к встрече в рамках 61-го раунда переговоров касательно Эгейских островов, Кипра и других спорных моментов, включая проблемы в Восточном Средиземноморье, премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис заявил, что «разговаривать с Турцией за столом переговоров намного лучше, чем вообще не разговаривать».

Долгожданная вакцинация против коронавируса началась и в Турции. Более 280 тысяч работников здравоохранения получили прививку. В некоторых больницах образовались длинные очереди. Эрдоган и глава Партии националистического движения Девлет Бахчели также прошли вакцинацию.