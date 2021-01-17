Вашингтон, , 13:27 — REGNUM В связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена американским силам безопасности необходимо учитывать возможность опасности со стороны вооруженных противников последнего. Об этом 17 января заявил бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми в интервью британскому телеканалу Sky News.

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«Я беспокоюсь, потому что есть вооруженные, встревоженные люди, которые находятся в таком состоянии духа, когда они верят — их страну у них отобрали», — сказал он.

Также Коми добавил, что, по его мнению, американские правоохранительные органы должны отнестись к данной угрозе всерьез, однако уточнил, что у властей США наличествуют следственные и тактические возможности для того, чтобы нейтрализовать такого рода угрозу.

Отметим, Джеймс Коми был уволен действующим президентом США Дональдом Трампом с занимаемого им поста в 2017 году