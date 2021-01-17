Абу-Даби, , 13:12 — REGNUM Российский посол в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом 17 января сообщается на странице посольства России в ОАЭ в соцсети Facebook.

«Посольство с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 г. в Москве на 68-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются самые искренние соболезнования родным и близким покойного. При этом причины смерти дипломата не сообщаются.

Отметим, Сергей Кузнецов родился в 1953 году. В 1976-м окончил МГИМО, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях, с ноября 2015 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Джибути и Сомали, а с апреля 2019-го — главой дипломатической миссию РФ в ОАЭ.