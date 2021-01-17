Москва, 17 января 2021, 13:08 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Антошкин («Единая Россия») болел коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил глава фракции Сергей Неверов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об одном тяжело больном депутате, находящемся в реанимации.
Таким образом, Антошкин стал третьим депутатом Госдумы, скончавшимся от коронавируса. Ранее умерли парламентарии от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме соболезнуют близким Антоншкина